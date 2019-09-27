Новости версия для печати За прошедшие сутки в Орловской области зарегистрировано 17 ДТП Среди них четыре ДТП с пострадавшими, в результате четыре человека получили травмы, среди них один несовершеннолетний.



26 сентября в 22 часа на автодороге Орёл – Брянск - Смоленск в районе 21 км несовершеннолетний водитель 2002 года, не имея права управления автомобилем, управляя автомобилем «Ауди 80», допустил наезд на стоящее на обочине транспортное средство «МАЗ». В результате ДТП пассажир автомобиля «Ауди», 18-летняя девушка получила травмы, госпитализирована.



26 сентября в Орле в 20:20 водитель, управляя автомобилем «Лифан Солано», следовал по улице Комсомольской и в районе дома № 340 не уступил дорогу и допустил наезд на пешехода 1982г.р., который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, не госпитализирован.



26 сентября в 21 час неустановленный водитель, управляя неустановленный автомобилем, двигался по автодороге Орел - Тамбов со стороны Ливен в направлении Орла, и в р-не 2 км допустил наезд на пешехода 1979 г.р., который следовал по правому краю проезжей части в попутном направлении. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, госпитализирован.



26 сентября в 20:10 водитель, управляя автобусом «ПАЗ», следовал по ул. Октябрьской и в районе дома №53 произошел наезд на женщину 1988 г.р., которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном для перехода месте, в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения.





Вести-Орёл

27 сентября 2019 года







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