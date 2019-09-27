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Объявлен розыск водителя, сбившего пешехода на трассе в Орловском районе

Орловская Госавтоинспекция объявила в розыск водителя автомобиля, сбившего накануне вечером пешехода и покинувшего место происшествия. ДТП на трассе Орёл-Тамбов произошло в десятом часу, в самый разгар непогоды.

По словам инспекторов, роковой ошибкой для мужчины было двигаться по загородной дороге спиной к автомобильному потоку. Будь пешеход лицом к машинам, угрозы можно было бы избежать. К счастью для пострадавшего, его вовремя заметил на дороге неравнодушный автомобилист. Он рассказал: «Заметили его лежащего не вдоль, а поперек дороги. Чуть дальше проехали, развернулись, стали моргать фурам, чтобы они по нему не проехали. И остановились, встали на аварийке, чтобы дождаться сотрудников и скорую помощь».

Первоначально пострадавший не подавал признаков жизни, и остановившиеся у места ДТП водители даже начали подозревать самое худшее. Но спустя какое-то время стало понятно, что пострадавший начал приходить в себя.

Первичным осмотром медики скорой помощи обнаружили у пострадавшего черепно-мозговую травму, рваную рану и многочисленные ушибы. Тем временем инспекторы по розыску проводили другой осмотр - осмотр места происшествия. Одной из главных улик, обнаруженных на месте наезда, стало правое зеркало заднего вида, позволяющее приблизительно установить характеристики автомобиля нарушителя.

Все вещдоки были изъяты, их приобщат к делу - административному или уголовному, будет зависеть от самочувствия пострадавшего.
Наталья Дудина, старший инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Орловской области: «26 сентября в 21 час на автодороге Орел -Тамбов в районе второго километра произошел наезд на пешехода - мужчину 1979 года рождения. С места ДТП каретой скорой медицинской помощи он был доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время разыскивается водитель, который допустил наезд на пешехода. Всех, кто располагает какой-либо информацией либо имеет запись с видеорегистратора, просим сообщить в дежурную часть ГИБДД по телефону 72-90-00».


В ГИБДД подчеркнули: если водитель, совершивший ДТП, придет в полицию с повинной, это послужит для него смягчающим обстоятельством.




Иван Суверин
27 сентября 2019 года

 


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