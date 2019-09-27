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Уроки истории – на мемориальных досках

Сегодня сразу в двух орловских школах вспоминали выпускников, погибших при защите Закона и Порядка.

В орловском лицее № 21 помнят Юрия Астахова. Выпускник был призван в вооруженные силы СССР. Служил в Афганистане водителем. 25 июля 1982 года рядовой Астахов погиб. Во время очередного рейса его машина подорвалась на мине. Награжден посмертно Орденом Красной Звезды.
Сергей Широков, заведующий военно-историческим музеем: «В Афганистане Юрий служил водителем. Спрашиваем мы себя - мог ли он знать, что его поджидает на афганских дорогах смерть? Да, конечно же, он знал, что дороги минируют, что на колонны нападают. Но, несмотря на это, он со своими товарищами выполнял свой воинский долг».

Сегодня подобное торжественное мероприятие пройдет в гимназии № 19. Там вспомнят своего выпускника - Артура Песлякова. Гвардии младший сержант, старший стрелок 2-й гвардейской мотострелковой дивизии. Артур Песляков родился 2 июня 1972 года в городе Орле. Окончил 8 классов средней школы №19 г. в 1987 году и СПТУ №16 г. Орла в 1990 году. В Вооруженных силах по призыву с 1990 года, по контракту - с 27 ноября 1999 года. Принимал участие в контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона. Погиб 18 января 2000 года. Награжден Орденом Мужества посмертно.

Всего Орле будет установлено 12 мемориальных досок участникам локальных воин, еще 23 появятся в районах области.


Татьяна Напольских
27 сентября 2019 года

 


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