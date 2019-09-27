Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


пятница
27.09.2019
14:29:18
Новости
ВСЕ НОВОСТИ
ВИДЕО

Программа передач
Телеканал "РОССИЯ"
Телеканал "РОССИЯ24"
"Радио России. ОРЁЛ"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Аграрный вопрос
От первого лица
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
Всё в дом
Мобильный репортёр
Кавказский дневник
Провинциалы
Пьедестал
Из архива ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Слово о вечном
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Летопись войны

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив

Орловщина
ВЫБОРЫ 2019
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Тургенев. Live
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует
Новости версия для печати

Каждый русский немного испанец

Новый сезон в Орловском академическом театре откроется премьерным спектаклем «Хитроумная влюбленная». Эту пьесу для постановки выбрал московский режиссер-вахтанговец Владимир Бельдиян. К спектаклю написана оригинальная музыка, появились новые афиши, в стадии завершения пошив костюмов.

Черное, красное и золотое - самые главные испанские цвета в костюмах. Эскизы к ним нарисовала художник из Санкт-Петербурга. Они почти готовы для всех актеров и их ролей.
Екатерина Камышалова, заведующая художественно-производственной мастерской ОГАТ им. И.С.Тургенева: «Уже готовы головные уборы к спектаклю - очень интересные. Художник Яна Гловацская нарисовала очень красивые эскизы костюмов, их больше двадцати. Нам очень интересно с Яной работать».

Часть костюмов к «Хитроумной влюбленной» уже на сцене - актеры к ним привыкают. Репетиции яркого, костюмированного спектакля в стадии завершения. Пьеса Лопе де Вега впервые за много лет появляется в репертуаре театра. Испанская история с немеркнущим сюжетом переносится на русскую почву.
Виктор Межевикин, исполнитель роли капитана Бернардо: «Мы соединяем и русское и испанское, у нс получится нечто такое среднее - Испания по-русски. Будет русский темперамент, танцы тоже будут русские, но чем-то будут напоминать испанские. В общем - все как в театре».

Пьесы Лопе де Вега считаются шедеврами мировой драматургии. Он считал, что все в жизни трагичное и смешное, возвышенное и низменное тесно переплетено, и создал новый классический тип испанской драмы и комедии, к которой принадлежит и «Хитроумная влюбленная». Приглашенный режиссер Владимир Бельдиян очень аккуратно отнесся к первоисточнику. В процессе репетиций идет активная работа над образами и главной мыслью спектакля.
Владимир Бельдиян, режиссер-постановщик: «Здесь речь идет об ухищрениях любви. Комедия высоких чувств. И до этих высоких чувств надо еще добраться. Человек защищается, никто не открывается первому встречному, а тем более нельзя ошибиться в вопросах в плане высоких чувств - с тем, кому ты их хочешь отдать. И вот про эту хитрость мы говорим».

Музыку к спектаклю написал известный московский композитор Вячеслав Жуков. Он тоже принимает участие в репетициях, стремясь добиться максимально эффекта от написанных им колоритных мелодий, связанных с Испанией.
Вячеслав Жуков, композитор: «Народные мотивы, напевы, которые малоизвестны, но мы выстроили номера с этими мотивами таким образом, что они звучат, как хиты, которые всем известны. На самом деле это народная музыка, которая пришла из глубин испанской истории».

Как поведет себя женщина, которая вопреки всему хочет быть любимой, счастливой, и благополучной, как будут спорить разные возрасты, как лукава, изобретательна и коварна может быть любовь. Все это сегодня воплощается на сцене орловского академического в стихах с отличным переводом с испанского.
Екатерина Вершинина-Гусарова, исполнительница роли Херарды: «Если мы любим, то любим отчаянно, если ненавидим - то лютой ненавистью. Этим мы схожи. Мне кажется, это понятно нам, русским, но понятно не теоретически, а практически, потому что все мы - страстные, живые, настоящие люди. Об этом, собственно, мы и играем».

До премьеры остается неделя, и испанские страсти закипят, как кровь героев спектакля, которые, как и положено в комедии, найдут то, что ищут, используя при этом всю свою изобретательность. Но ведь давно известно, что в любви, как на войне, все средства хороши.




Эва Стасюлевич
27 сентября 2019 года

 


На главную страницу
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта