Новости версия для печати Каждый русский немного испанец Новый сезон в Орловском академическом театре откроется премьерным спектаклем «Хитроумная влюбленная». Эту пьесу для постановки выбрал московский режиссер-вахтанговец Владимир Бельдиян. К спектаклю написана оригинальная музыка, появились новые афиши, в стадии завершения пошив костюмов.



Черное, красное и золотое - самые главные испанские цвета в костюмах. Эскизы к ним нарисовала художник из Санкт-Петербурга. Они почти готовы для всех актеров и их ролей.

Екатерина Камышалова, заведующая художественно-производственной мастерской ОГАТ им. И.С.Тургенева: «Уже готовы головные уборы к спектаклю - очень интересные. Художник Яна Гловацская нарисовала очень красивые эскизы костюмов, их больше двадцати. Нам очень интересно с Яной работать».

Часть костюмов к «Хитроумной влюбленной» уже на сцене - актеры к ним привыкают. Репетиции яркого, костюмированного спектакля в стадии завершения. Пьеса Лопе де Вега впервые за много лет появляется в репертуаре театра. Испанская история с немеркнущим сюжетом переносится на русскую почву.

Виктор Межевикин, исполнитель роли капитана Бернардо: «Мы соединяем и русское и испанское, у нс получится нечто такое среднее - Испания по-русски. Будет русский темперамент, танцы тоже будут русские, но чем-то будут напоминать испанские. В общем - все как в театре».

Пьесы Лопе де Вега считаются шедеврами мировой драматургии. Он считал, что все в жизни трагичное и смешное, возвышенное и низменное тесно переплетено, и создал новый классический тип испанской драмы и комедии, к которой принадлежит и «Хитроумная влюбленная». Приглашенный режиссер Владимир Бельдиян очень аккуратно отнесся к первоисточнику. В процессе репетиций идет активная работа над образами и главной мыслью спектакля.

Владимир Бельдиян, режиссер-постановщик: «Здесь речь идет об ухищрениях любви. Комедия высоких чувств. И до этих высоких чувств надо еще добраться. Человек защищается, никто не открывается первому встречному, а тем более нельзя ошибиться в вопросах в плане высоких чувств - с тем, кому ты их хочешь отдать. И вот про эту хитрость мы говорим».

Музыку к спектаклю написал известный московский композитор Вячеслав Жуков. Он тоже принимает участие в репетициях, стремясь добиться максимально эффекта от написанных им колоритных мелодий, связанных с Испанией.

Вячеслав Жуков, композитор: «Народные мотивы, напевы, которые малоизвестны, но мы выстроили номера с этими мотивами таким образом, что они звучат, как хиты, которые всем известны. На самом деле это народная музыка, которая пришла из глубин испанской истории».

Как поведет себя женщина, которая вопреки всему хочет быть любимой, счастливой, и благополучной, как будут спорить разные возрасты, как лукава, изобретательна и коварна может быть любовь. Все это сегодня воплощается на сцене орловского академического в стихах с отличным переводом с испанского.

Екатерина Вершинина-Гусарова, исполнительница роли Херарды: «Если мы любим, то любим отчаянно, если ненавидим - то лютой ненавистью. Этим мы схожи. Мне кажется, это понятно нам, русским, но понятно не теоретически, а практически, потому что все мы - страстные, живые, настоящие люди. Об этом, собственно, мы и играем».

До премьеры остается неделя, и испанские страсти закипят, как кровь героев спектакля, которые, как и положено в комедии, найдут то, что ищут, используя при этом всю свою изобретательность. Но ведь давно известно, что в любви, как на войне, все средства хороши.









Эва Стасюлевич

27 сентября 2019 года







На главную страницу





