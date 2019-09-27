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Памяти героев

Сегодня на фасадах двух образовательных учреждений Орла были открыты мемориальные доски. В лицее № 21 почтили память выпускника Юрия Астахова. В гимназии № 19 вспоминали бывшего ученика Артура Песлякова.

Еще с детства маленький Юра Астахов решил посвятить жизнь свою защите Родины. А потому, окончив школу, с гордостью принял присягу в Вооруженных силах СССР в ноябре 1981 года. Служил в Афганистане водителем. Думал ли тогда 19-летний парень, что его планам и мечтам не суждено сбыться?
Сергей Широков, заведующий военно-историческим музеем: «В Афганистане Астахов Юрий служил водителем. Спрашиваем мы себя - мог ли он знать, что его поджидает на афганских дорогах смерть? Да, конечно же, он знал, что дороги минируют, что на колонны нападают. Но, несмотря на это, он со своими товарищами выполнял свой воинский долг».

Жизнь Юрия оборвалась 25 июля 1982 года, во время очередного рейса его машина подорвалась на мине. Астахов был награжден посмертно Орденом Красной Звезды. И сколько бы времени ни прошло, школьники 21-го лицея - бывшие и нынешние - гордятся выпускником.

Торжественные мероприятия прошли и в 19-й гимназии города. Мемориальную доску здесь открыли выпускнику Артуру Песлякову. Отслужив в Вооруженных силах страны по призыву, он выбрал контрактную службу - принимал участие в контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона. Но 18 января 2000 года жизнь оборвалась.

Елена Песлякова, жена Артура Песлякова: «В том бою он принял решение очень быстро - фактически ценой своей жизни спас своих ребят, сохранив их живыми. Они вернулись домой. Он, наверное, и не успел задуматься, просто поступил порядочно».

Артур Песляков награжден Орденом Мужества посмертно.

Всего в Орле установят 12 мемориальных досок участникам локальных воин, 23 появятся в районах области.




Юлия Опанасюк
27 сентября 2019 года

 


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