Новости версия для печати В Орле обследовали крокодила Продукты его жизнедеятельности отправили в орловский референтный центр на анализы.



Результаты анализов на распространенные заболевания - отрицательные. Однако специалисты все-таки напоминают, что эти рептилии в качестве домашних животных - не самый лучший вариант.



Рептилии часто бывают носителями сальмонеллёза. Все основные виды рептилий могут быть ее носителями, включая ящериц, змей, черепах и крокодилов. Сами рептилии болеют сальмонеллезом достаточно редко, но любые клинически здоровые рептилии потенциально способны выделять сальмонелл из кишечника, поэтому бактерии быстро заселяют кожу животных и окружающую среду. Человек может заразиться как при контакте с рептилией или при уборке террариума, так иногда и не контактируя напрямую ни с животным, ни с его микросредой, сообщает Россельхознадзор.





Татьяна Напольских

27 сентября 2019 года







На главную страницу





