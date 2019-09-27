Новости версия для печати Внимание! Железнодорожный переезд! За столкновение с поездом водители могут понести уголовную ответственность - такое законотворческое предложение сейчас рассматривается депутатами Госдумы. Идея была сформирована из неутешительной статистики травматизма и гибели людей в ДТП на железнодорожных переездах. Но в Орловско-Курском регионе Московской железной дороги изменений в законодательстве решили не ждать и решили повысить ответственность водителей прямо сейчас. Помощник в этом деле у железнодорожников был необычный.



На железнодорожном переезде в самом начале Новосильского шоссе появилась Смерть с косой. Встретить такого пешехода водители явно не ожидали. Реакция на образ была разная: кто-то улыбался, кто-то, недоумевая, вглядывался в маску. Были даже водители, которые успевали и костюм рассмотреть, и по телефону поговорить, и на нашу камеру поработать - в общем, всё то, чего делать за рулём, особенно на пересечении железнодорожных путей и автодороги, нельзя.

Андрей Сорокин, представитель службы корпоративных коммуникаций Московской железной дороги: «Беспечность и халатность, которую допускают водители - по крайней мере, в нашем регионе все случаи ДТП произошли по вине водителей, которые опираясь на русский «авось», пытаются проскочить перед приближающимся поездом. На запрещающий сигнал светофора, тем самым рискую не только своей жизнью, но и жизнями, здоровьем работников локомотивных бригад, пассажиров поездов».

Например, за 8 месяцев этого года на переездах Орловско-Курского региона Московской железной дороги в трех столкновениях машин с поездами пострадали два человека, к счастью, ни одного смертельного случая. В прошлом году статистика была печальнее: в восьми ДТП шесть человек погибли, ещё два десятка получили травмы. Чтобы эти цифры и дальше снижались, железнодорожники весь сентябрь напоминают водителям о том, как нужно вести себя на переездах: быть внимательными, проезжая по железнодорожному переезду, останавливаться у стоп-линии, смотреть по сторонам и помнить, что остановить поезд за одну минуту невозможно.

Ольга Слабодчикова, председатель молодёжного совета Орловской дистанции пути: «Мы сегодня хотели, хоть и в театрализованной форме, но всё-таки напомнить водителям, что железнодорожный переезд - это зона повышенной опасности, и нужно быть бдительным, переезжая через него».

Помимо ведения этой работы, железнодорожники безостановочно реализуют целый список технических мероприятий: меняют резинокордовые настилы на переездах, асфальтируют подъездные зоны, оборудуют различные устройства безопасности. Так по итогам 2019 года в нашем регионе Московская железная дорога обновит 12 переездов.









Антон Киселёв

27 сентября 2019 года







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