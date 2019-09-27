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Молокозавод в Орловской области наказан за грубые нарушения правил производства

Общая сумма штрафов – 100 тысяч рублей. Кроме того, предприятию выдано предписание, обязывающее утилизировать выявленную недоброкачественную продукцию, прекратить действие деклараций о соответствии и выпуск несоответствующей техническим регламентам продукции.

Как сообщает региональный Россельхознадзор, среди основных нарушений – внутренняя отделка помещений не соответствовала установленным требованиям (окрашенные побелкой потолки и стены имели трещины, на полу - места с отколотой плиткой).

При осмотре на хранении были обнаружены 297 упаковок фасованной сметаны общим весом 59,4 кг без установленной даты выработки, а также молочные продукты (молоко питьевое пастеризованное, кефир, простокваша - общим весом 398 кг) с указанием на маркировке ненаступившей даты изготовления (с завышенными сроками годности).

Кроме того, на территории молокозавода в морозильной камере (вагоне) было обнаружено сливочное масло стороннего производства. Продукция общим весом 4 тонны поступила на завод по недействительным ветеринарным сопроводительным документам (сведения о производителе, указанные в документах, не соответствовали маркировке на коробах с маслом). Продукция использовалась для фасовки в кашированную фольгу в пачки по 180 г под логотипом фирмы-нарушителя. На момент осмотра на остатке в морозильной камере находилось три тонны ввезённой продукции. От масла были отобраны пробы и направлены в лабораторию.

В рамках проверки также было установлено, что фирма-нарушитель из Орловской области осуществляло переработку сырого молока коровьего, несоответствующего требованиям технических регламентов по показателям безопасности, что повлекло производство и выпуск в обращение небезопасной молочной продукции.

С целью устранения выявленных нарушений предприятию было выдано предписание, обязывающее утилизировать выявленную недоброкачественную продукцию, прекратить действие деклараций о соответствии и выпуск несоответствующей техническим регламентам продукции.


Орловское Информбюро
27 сентября 2019 года

 


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