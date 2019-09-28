Новости версия для печати Сегодня в Орле пройдет 32-я традиционная служебно-спортивная эстафета имени героя России Алексея Скворцова Мероприятие состоится на площади имени Ленина 28 сентября в 9 часов 30 минут.



32-я традиционная служебно-спортивная эстафета посвящена памяти героя России Алексея Скворцова, а также других сотрудников ОВД, погибших при исполнении служебного долга.



Участники соревнований продемонстрируют свои навыки в упражнениях на скорость и ловкость, боевых приемах борьбы, владении табельным оружием, преодолении дистанции в средствах индивидуальной защиты, на велосипедах и лыжероллерах и других дисциплинах.



По традиции команде-победителю эстафеты вручат переходящий кубок Алексея Скворцова.



Стать зрителями состязаний и поддержать участников могут все желающие.





Орловское Информбюро

28 сентября 2019 года







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