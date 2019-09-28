За теплом проследят

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суббота
28.09.2019
14:49:52
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За теплом проследятОрловский Роспотребнадзор взял под особый контроль температурный режим в социальных объектах.
Так, в яслях температура должна быть не ниже 22-х градусов, в больничных палатах - можно разогревать до 26-ти. В жилых комнатах интернатов - 20-22 градуса.
Куда обращаться, если вдруг в учреждении гораздо холоднее, указано на сайте Роспотребнадзора. Но стоит отметить, что отопление в Орле и в районах области запустили в конце минувшей недели, поэтому может потребоваться несколько дней на то, чтобы система теплоподачи заработала в полную мощность.
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