Новости версия для печати За теплом проследят Орловский Роспотребнадзор взял под особый контроль температурный режим в социальных объектах.



Так, в яслях температура должна быть не ниже 22-х градусов, в больничных палатах - можно разогревать до 26-ти. В жилых комнатах интернатов - 20-22 градуса.



Куда обращаться, если вдруг в учреждении гораздо холоднее, указано на сайте Роспотребнадзора. Но стоит отметить, что отопление в Орле и в районах области запустили в конце минувшей недели, поэтому может потребоваться несколько дней на то, чтобы система теплоподачи заработала в полную мощность.





Мария Семак

28 сентября 2019 года







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