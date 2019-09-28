Новости версия для печати За спортивные награды поборются воспитанники трех школ интернатов В соревнованиях примут участие воспитанники Некрасовской, Нарышкинской и Тельченской школ-интернатов, а также дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации (Орловский лицей-интернат).



Каждая школа-интернат сформирует команду из 10 воспитанников в возрасте 13-17 лет. Спортивное соревнование состоит из 4 комплексов, в том числе индивидуальных и групповых заданий, выполняя которые команды набирают баллы. Данные состязания выявляют самых организованных, спортивных и целеустремленных, сообщает информационный портал Орловской области.



Соревнования пройдут сегодня в 9:30 в Училище олимпийского резерва (г. Орел, ул. Матросова, 5)





Орловское Информбюро

28 сентября 2019 года







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