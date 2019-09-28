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Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев принял участие в памятных мероприятиях в Орле

Сегодня у стелы УМВД России по Орловской области состоялась церемония открытия и освящения часовни. Память погибших при исполнении служебного долга сотрудников внутренних дел почтили минутой молчания.

Возведением часовни завершено благоустройство мемориального комплекса «Аллея памяти», расположенного у областного Управления МВД России. Кроме стелы комплекс включает небольшой сквер, а также мемориальные камни с именами 175 сотрудников орловской милиции и полиции, погибших при исполнении служебного долга.
«История знает немало подвигов наших коллег, которые отдали жизнь в борьбе с преступность. Среди этих доблестных сотрудников полиции немало орловцев, − отметил Министр МВД РФ, Почетный гражданин Орловской области Владимир Колокольцев. – Часовня – это дань уважения нашим товарищам, не вернувшимся с боевых заданий, стремление сохранить о них светлую память».

Затем на бульваре Победы у стелы «Орел − город воинской славы» состоялась 32-я традиционная служебно-спортивная эстафета сотрудников органов внутренних дел. Служебно-спортивная эстафета посвящена памяти героя России Алексея Скворцова, а также других сотрудников ОВД, погибших при исполнении служебного долга. В эстафете приняли участие 11 команд –представителей правоохранительных и силовых структур и ведомств Орловской области. Они продемонстрировали свои навыки в упражнениях на скорость и ловкость, боевых приемах борьбы, владении табельным оружием, преодолении дистанции в средствах индивидуальной защиты, на велосипедах и лыжероллерах и других дисциплинах.

Первое место заняла команда Орловского юридического института МВД РФ им. В.В. Лукьянова, вторыми стали представители УФСИН РФ по Орловской области, третье место завоевала команда Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Орловской области.
Фото пресс-службы губернатора Орловской области


Орловское Информбюро
28 сентября 2019 года

 


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