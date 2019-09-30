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понедельник
30.09.2019
17:39:57
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Пользуются ли жители Орловщины светоотражателями?Такой соцопрос организовали в соцсетях Орловские инспекторы ГИБДД. Особенно важен ответ от детей. Полицейские напоминают, что светящийся фликер способен спасти жизнь. Профилактическую работу ведут не только в режиме онлайн, но и проводят беседы и лекции.
В регионе проходит акция «Самая заметная школа». Ребятам напоминают о правилах дорожного движения, о необходимости использовать светоотражающие элементы. Их можно размещать на одежде, рюкзаках и сумках. В темное время суток фликеры обеспечивают безопасность пешеходам, потому что человек становится виден водителю, даже если освещение вдоль дороги не очень хорошее. Акция «Самая заметная школа» продлится до 14 октября, после чего будут подведены итоги и названы победители.
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