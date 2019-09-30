Новости версия для печати Об экспортном потенциале Орловской области расскажет специальный каталог Каталог готовит к выпуску Центр поддержки экспорта Орловской области, он выйдет на двух языках: русском и английском.



В каталог включат организации, показавшие лучшие результаты работы в 2019 году: название компании, краткое описание деятельности и фотографии производства. Сборник будет представлен на выставках, как в России, так и за рубежом, во время бизнес-миссий в иностранные государства, на семинарах и встречах регионального и всероссийского уровня.





Мария Семак

30 сентября 2019 года







На главную страницу





