Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».



- В память о подвиге и мужестве. В Орле открыли мемориальный комплекс, посвященный сотрудникам УМВД, погибшим на службе.



- Орловская «Звезда «Артека». Алиса Жутаева завоевала главный приз творческого конкурса. Мы поздравили девушку с победой и узнали, в чем секрет ее успеха.



- Пособие для инвесторов: информацию о лучших орловских производителях соберут в один каталог.



- Как уберечься от инфаркта? О мерах профилактики и методах лечения сердечнососудистых заболеваний «Вестям» рассказали медики областной больницы.



- Один день на решение: сегодня льготникам необходимо определиться с формой получения соцуслуг.

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Вести-Орёл

30 сентября 2019 года







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