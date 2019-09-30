Новости версия для печати За прошедшие выходные в Орловской области зарегистрировано 35 ДТП Среди них 3 ДТП с пострадавшими, в результате три человека получили травмы, один человек погиб.



28 сентября в Новосиле в 11 часов, водитель, управляя мотоциклом, не имея права управления, следовал по ул. Карла Маркса, в районе д.62 не справился с управлением и допустил опрокидывание. Водитель с места ДТП каретой скорой помощи был доставлен в Мценскую ЦРБ, госпитализирован.



28 сентября в Орле в 14:30 водитель, управляя автомобилем «Ниссан Кашкай», при движении задним ходом на прилегающей территории дома № 20 по ул. Старо-Московской, допустил наезд на пешехода 1981г.р. Пешеход получил телесные повреждения, не госпитализирован.



28 сентября в 14:40 водитель 1986 г.р., управляя автомобилем КАМАЗ, на 19 км автодороги Ливны – Навесное - Окуневы Горы Ливенского района на перекрестке равнозначных дорог не уступил дорогу движущемуся транспортному средству «Мазда 3» и допустил с ним столкновение. В результате ДТП женщина-пассажир автомобиля «Мазда» получила телесные повреждения, водитель автомобиля скончался на месте происшествия.





Орловское Информбюро

30 сентября 2019 года







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