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В сентябре на Орловщине увеличилась стоимость потребительской корзины

Подорожали вермишель, молоко, хлебобулочные изделия и чай. Вопрос сдерживания цен на продукты питания сегодня обсудили на аппаратном совещании в правительстве Орловской области.

Больше всего ценник увеличился на гречневую крупу - плюс 11%, но, как было отмечено, связано это, прежде всего, с тем, что старый урожай уже на исходе, а новый пока не попал на полки магазинов. Как только это произойдет, ситуация изменится. Также согласно мониторингу, некоторые продукты можно приобрести немного дешевле. В цене упали сахар, пшено, свинина, рыба и рис. Стоимость социально значимых товаров первой необходимости в сентябре составила почти 3,5 тысячи рублей.
Андрей Клычков. губернатор Орловской области: «Мы видим, что динамика работы по этому направлению имеет позитивный тренд, но, с другой стороны, я абсолютно убежден, что есть еще куда стремиться. Это реализация нашей продукции в торговых сетях, как нашего региона, так и федерального уровня».

В рейтинге субъектов ЦФО наш регион занимает первое место за наименьшую стоимость картофеля, второе - по хлебобулочным изделиям, на десятой строчке Орловщина по стоимости говядины и рыбы.


Анна Вайсергисер
30 сентября 2019 года

 


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