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В Орловской области перезахоронили останки князя Куракина

Захоронение одного из самых ярких государственных деятелей времён Российской империи - действительного тайного советника 1 класса, второго в российской истории министра внутренних дел, генерал-прокурора князя Куракина - было найдено в этом году липецкими археологами.

Место последнего упокоения Алексея Борисовича было разрушено и разграблено. Более того, оно находилось под обычной сельской дорогой. В минувшие выходные останки выдающегося орловца перезахоронили в Свердловском районе.

Трудности преследовали археологическую экспедицию все два года работ. Первые находки были сделаны в 2018 году - были найдены два склепа, где погребены правнуки князя Куракина. О месте упокоения самого Алексея Борисовича археологам тоже было известно - Преображенская церковь, стоявшая на территории родовой усадьбы князя. Только её здание в войну было разрушено. Её точное местоположение помогли установить снимки немецких лётчиков, которыми поделились орловские историки. Как признаются сами археологи, они уже почти сдались, это была последняя попытка - и в разрушенном склепе под дорогой они сделали первую большую находку.
Александр Иншаков, археолог: «Нашли небольшую иконку, она достаточно хорошо сохранилась, предположительно, из золота, и это загробная иконка, которая находилась при князе в момент его погребения».

Сохранились и отдельные фрагменты цинкового гроба - ножки в виде львиных лап и кованые гвозди. Совсем рядом был ещё один саркофаг с гробом и останками. После проверки антропологи заключили, что они принадлежат мужчине и женщине, которым больше 50 лет, - князю Алексею Борисовичу Куракину и его супруге Наталье Ивановне, при ней был медный крестик.
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Перезахоронив Алексея Борисовича с супругой из-под дороги, восстановили память для потомков, они смогут теперь увидеть место, где захоронен великий государственный деятель, ведь сегодня представительство Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел показывает отношение к тем людям, кто в непростой период возглавлял».

Переоценить роль князя Куракина в становлении российской государственности, законности и правопорядка - невозможно. Службу он начал в гвардии, потом избирался председателем верхнего земского суда, работал в сенатской канцелярии, в 1795 году произведён в тайные советники, а уже в декабре 1796 года был назначен на должность генерал-прокурора. Ещё через год за исключительные заслуги, способствующие процветанию страны, был награждён высшим орденом империи - орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
Сергей Замуруев, начальник Главного управления кадров Генеральной прокуратуры РФ: «Сфера деятельности генерал-прокурора не ограничивалась надзорными функциями. Он был обязан заниматься военными, финансовыми, административными, полицейскими, судебными делами. По мнению историков, в силу широты и разнообразности служебной деятельности генерал-прокурор Алексей Борисович Куракин имел значение второго человека в государстве».

Став вторым в истории России министром внутренних дел, князь Куракин значительно усилил штат министерства, ввёл новые правила сдачи экзаменов на повышение медицинской степени, добился выдачи пособий купцам и мещанам для постройки новых заводов и фабрик.
Владимир Колокольцев, министр внутренних дел РФ: «Нужно сказать, что функции, возложенные на полицию того времени, существенно отличались от современных. Они касались как правоохранительной сферы, так и направлений, которые сейчас отнесены к компетенции других органов власти. Это практически все отрасли промышленности, содержания и обустройства дорог, медицина, почтовое дело».

Перезахоронены князь и его супруга были в часовне, построенной на месте расположения сквера родовой усадьбы Куракиных. Все сделанные находки археологи передадут в Орловский областной краеведческий музей.




Антон Киселёв
30 сентября 2019 года

 


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