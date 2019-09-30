В Орле названы имена лучших педагогов школ искусств

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понедельник
30.09.2019
17:39:45
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В Орле названы имена лучших педагогов школ искусствСреди критериев отбора - успехи в практической подготовке юных орловцев, использование современных форм обучения и технологий, наличие авторских программ, участие в профессиональных конкурсах.
В итоге в списке победителей - пятеро педагогов: Александра Сокольская - преподаватель детской школы изобразительных искусств и ремесел, Маргарита Бейникова - преподаватель детской хореографической школы имени Панковой, Ирина Хрисаниди - педагог 1-й детской музыкальной школы имени Калинникова, Ольга Соколова - детская школа искусств имени Кабалевского и Светлана Архипова - детская музыкальная школа №3 имени Прокофьева.
Каждый из них получит почетную грамоту администрации Орла и денежную премию. А наградят победителей ежегодного конкурса 4 октября, в преддверии Дня учителя.
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