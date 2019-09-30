Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- О ценах на продукты питания и перспективах рынка говорили на совещании в правительстве региона. Мы знаем, на какие товары цены выросли.



- Министр внутренних дел Российской империи, князь, орловец. Останки Алексея Куракина перезахоронили в родовой усадьбе. Наш репортаж о том, как проходила археологическая экспедиция.



- Что общего между психологией и возгоранием? Пожарные-спасатели проверили на себе.



- Спасибо, учитель! Пять педагогов школ искусств получат муниципальную премию.



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Вести-Орёл

30 сентября 2019 года







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