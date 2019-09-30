Новости версия для печати Что общего между психологией и возгоранием? Пожарные-спасатели проверили на себе.



19 выездов, три из них - на пожары. Таковы итоги дежурных суток спасателей региона. А навыки тушения личный состав регионального главка МЧС отрабатывает в условиях полной реалистичности угрозы. Такая тренировка прошла на огненной полосе препятствий.



Соответствующий тренировочный комплекс размещен на базе пожарно-спасательной части № 6 поселка Знаменка. В нем смоделированы помещения и среды, максимально достоверно имитирующие очаг пожара со всеми опасными факторами, включая открытое пламя, густой дым, угрозы обрушения конструкций.

Александр Леонов, начальник отдела подготовки пожарно-спасательных формирований ГУ МЧС России по Орловской области: «Ежегодно с должностными лицами, принимающими непосредственное участие в тушении пожара, в рамках профессиональной подготовки, проводятся занятия на огневой полосе психологической подготовки пожарных. Данные занятия позволяют сформировать психологическую устойчивость сотрудников и работников пожарной охраны при работе в недоступной для дыхания среде, а также при непосредственном контакте с огнем и нагретыми поверхностями».





Иван Суверин

30 сентября 2019 года







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