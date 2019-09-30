Новости версия для печати В молокоматах Орла обнаружена кишечная палочка В управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям рассказали о результатах.



Результаты лабораторных исследований оказались неутешительными. В шести из семи пробах, отобранных в молокоматах по ул. 8 Марта, 3-я Курская, Октябрьская были обнаружены бактерии группы кишечной палочки и излишняя бактериальная обсеменённость.



Перечень небезопасных продуктов составили молоко коровье питьевое пастеризованное, сметана с массовой долей жира 30%, творог 9%, сыр мягкий «Матэ».



В настоящее время Управлением Россельхознадзора проводится внеплановая проверка в отношении владельца молокоматов, а также возбуждено дело об административном правонарушении в отношении производителя молочной продукции - ООО «Молочные реки» (Брянская область).





Орловское Информбюро

30 сентября 2019 года







На главную страницу





