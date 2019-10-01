Новости версия для печати Сегодня в Орле завершила свою работу «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019» Это уже вторая акция Минздрава России. Медики приняли участие в семинарах, а все желающие могли узнать свой ВИЧ-статус. Экспресс-тестирование прошли почти 700 орловцев.



В течение трех дней автомобили с надписью «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019» колесили по нашей области. Остановки делали в Ливнах, Болхове, на Знаменке, в Мценске, и, конечно же, в Орле. Каждый желающий мог совершенно бесплатно и анонимно пройти тестирование и спустя несколько минут узнать свой ВИЧ-статус.



В Орловской области почти 700 человек прошли экспресс-тестирование. И гораздо больше получили информацию об этой инфекции.

Александр Коробков, психолог-консультант «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019»: «Самая важная цель для нас не столько протестировать, сколько проинформировать население. Даже тем, кто не проходил тестирование, промоутеры имели возможность подойти и объяснить, дать листовку с информацией о мерах профилактики ВИЧ-инфекции, о путях передачи».

38 лет назад были зарегистрированы первые случаи вируса иммунодефицита человека. А сегодня ежедневно более 200 россиян заражается ВИЧ. Только по официальной статистике в России ВИЧ-положительны около миллиона человек. У нас в области показатели на 30% ниже, чем по стране. Об этом сообщили на подведении итогов акции.

Ирина Фролова, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Орловской области: «Мы живем на территории области, где вновь выявленные случаи ВИЧ-инфекции имеют тенденцию к снижению. Если в 2011-15 годах выявлялось 10%, то уже в 2018-м - 4,1% новых случаев. Но вместе с тем, следует сказать, что количество новых случаев на территории Орловской области растет».

Новые случаи были выявлены и во время этой экспедиции. Однако сегодня ВИЧ - не приговор.

Наталья Эфендиева, главный врач Орловского центра СПИД: «Наша задача выявить человека с ВИЧ-инфекцией на ранней стадии развития заболевания. В дальнейшем эти люди ставятся на учет в Центр СПИД, и государством гарантируется бесплатное оказание медицинской помощи и лекарственное обеспечение, получение антиретровирусной терапии. На терапии человек может прожить свою обычную биологическую жизнь».

На закрытии акции студенты-волонтеры подготовили флешмоб, а флаг нашего региона передали организаторам экспедиции. Впереди еще десяток областей. Следующий по маршруту Курск. Завершиться экспедиция в Москве 5 ноября. Все орловцы, не успевшие пройти экспресс- тестирование, могут сдать анализ бесплатно в любом госучреждении здравоохранения области.









Татьяна Тимохина

30 сентября 2019 года







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