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В Орле «цифровых» волонтеров отметили почетными грамотами и благодарностями губернатора

В рамках федеральной программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации» будет создано единое цифровое пространство.

В Орловской области переход с аналога на цифру практически завершен. Прошел он без сбоев. Это отметили сегодня на еженедельной планерке у губернатора области.

Наш регион вошел в третью волну перехода на «цифру». Сейчас две сотых процента граждан не имеют возможности просмотра качественной картинки. Они проживают вне зоны приема. Для просмотра 20 федеральных каналов они могут приобрести приемники спутникового ТВ.

Переход на цифру в нашем регионе стал возможен благодаря специалистам и, конечно же, волонтерам. Они посетили 1200 домов, где помогли установить цифровые приемники. Сегодня на аппаратном совещании активных участников цифровизации наградили грамотами и благодарностями губернатора.
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Всего к работе в этом направление было привлечено более трехсот человек по всем муниципальным образованиям. Нам удалось выстроить эту систему, при которой каждый желающий мог обратиться в информационный центр, для того чтобы без сбоев осуществить переход. Плюс меры материальной поддержки. Хорошо показала себя работа горячей линии, где были специалисты, которые могли дать адекватные ответы, на вопросы которые возникали».



Анна Вайсергисер
30 сентября 2019 года

 


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