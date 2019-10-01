Новости версия для печати 163 курсанта Орловского юридического института имени Лукьянова дали торжественную присягу Еще вчера они были на «гражданке», сегодня на их плечах погоны, а вместе с ними и большая ответственность. Они клянутся стоять на страже Закона и Порядка, защищать страну и ее граждан. Клятву быть мужественным, честным и бдительным, достойно исполнять свой служебный долг давали курсанты из 33 регионов нашей страны.

Владимир Колокольцев, Министр внутренних дел РФ, генерал полиции РФ: «Отрадно, что многие уже проявили характер, целеустремленность, умение добросовестно трудиться. Достаточно сказать, что сегодня среди первокурсников 14 золотых медалистов, а также пять выпускников ведомственных Суворовских военных училищ. Здесь созданы все необходимые условия, чтобы успешно учиться и развиваться».

В день присяги состоялся первый парад курсантов. Чтобы пройти стройными рядами в этот знаменательный день, новобранцам пришлось промаршировать по институтскому плацу с десяток километров. Но это ничто по сравнению с возможностью получить профессию, о которой мечтал, в одном из лучших вузов России.

Григорий Орлов, курсант ОрЮИ МВД России им. В.В. Лукьянова: «С детства хотел стать полицейским. Моя семья никак не связана с этой профессией, но я почему-то всегда хотел им стать, и служить именно в ГИБДД». Юлия Цыганкова, курсант ОрЮИ МВД России им. В.В. Лукьянова: «Хочу быть полезной Отечеству, чтобы люди были защищены. Потому что - кто, если не мы».

За свою историю вуз подготовил тысячи высококвалифицированных кадров для органов внутренних дел нашей страны и стран ближнего и дальнего зарубежья. Выпускники института трудятся в оперативных подразделениях, следственных отделах и управлениях, возглавляют территориальные органы внутренних дел.









Оксана Гранн

30 сентября 2019 года







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