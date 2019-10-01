Новости версия для печати В Орле прошел II региональный форум казачьей и православной молодежи История казачьего движения насчитывает без малого шесть столетий. Хранят традиции и в Орле. Площадкой для форума стала Орловская детская хореографическая школа.



По казачьей традиции открылся форум с благословения. Пастырское слово от лица владыки передал отец Александр (Кузнецов). Ну, а первым номером прозвучал казачий гимн Орловской области.

Михаил Потуроев, атаман Орловского отделения казачьего общества ВКО ЦКВ: «В Орловской области более 1000 казаков, которые вошли в государственный реестр и приняли на себя обязательства по несению государственной или иной службы. Занимаются и правоохранительной деятельности, и взаимодействуют с МЧС, и развивают традиционную культуру, участвуют в создании казачьих кадетских классов».

Воспитанники этих кадетских классов, а также патриотических клубов и молодежных организаций и стали участниками форума. Всего 16 муниципальных образований из разных районов области представили свои творческие номера и рассказали о том, как чтят и сохраняют казачьи традиции, и чем занимаются.

Иван Цуканов, вице-старший урядник Орловской кадетской школы «Казачата России»: «Занимаемся огневой и строевой подготовкой, также у нас есть полевые выходы, где мы учимся выживанию - разводим костры, ставим палатки и тому подобное».

Представители власти поблагодарили воспитанников и их наставников за участие в форуме и за сохранение славных казачьих традиций, в основе которых патриотизм и любовь к Родине.

Вадим Соколов, первый заместитель губернатора Орловской области: «Казачество, в основе которого всегда была и остается любовь к Отечеству преданное служение ему, и, безусловно, почитание и следование вере православной, является тем стержнем и корнем, который питает современное российское общество».

Перед началом мероприятия в фойе школы представили фотовыставку, посвященную истории казачества, а также выставку декоративно-прикладного творчества и оружия.



Андрей Левин со своими воспитанниками делает оловянных солдатиков. Сюда принес фигурки казаков разных времен. Учит ребят не только технологии, но и истории.

Андрей Левин, преподаватель Сабуровской общеобразовательной школы Орловского района: «Раскрашивая костюмы, дети учатся разбираться в военной форме, в различных казачьих войсках. У меня представлены фигурки казаков времен войны 1812 года, в частности атаман Платов, времен покорения Кавказа, времен Великой Отечественной войны, и, естественно, черкасы».

Потомственная казачка Елена Гальперина подготовила выставку работ в технике выжигания и росписи по дереву по православным и казачьим мотивам. Елена не только сохраняет народные промыслы, но и не пропускает ни одного казачьего слета и очень гордится своими корнями.

Елена Гальперина, потомственная казачка: «Волгоград, Астрахань, Северный Кавказ - у нас казаки в роду. Старенький прадедушка - Николай Мартинянович, он был капитаном, ходил от Астрахани до Нижнего Новгорода на пароходе, жена у него - казачка. И у нас все были казаки».

Это уже второй казачий форум в Орловской области и число участников в этом году значительно выросло по сравнению с предыдущим. Впрочем, казаки всегда брали не количеством, а качеством. Эту прослойку общества всегда отличали особая крепость духа, отвага и достоинство.









Татьяна Тимохина

30 сентября 2019 года







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