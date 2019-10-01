Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


вторник
1.10.2019
5:34:50
Новости
ВСЕ НОВОСТИ
ВИДЕО

Программа передач
Телеканал "РОССИЯ"
Телеканал "РОССИЯ24"
"Радио России. ОРЁЛ"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Аграрный вопрос
От первого лица
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
Всё в дом
Мобильный репортёр
Кавказский дневник
Провинциалы
Пьедестал
Из архива ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Слово о вечном
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Летопись войны

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив

Орловщина
ВЫБОРЫ 2019
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Тургенев. Live
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует
Новости версия для печати

В Орле прошел II региональный форум казачьей и православной молодежи

История казачьего движения насчитывает без малого шесть столетий. Хранят традиции и в Орле. Площадкой для форума стала Орловская детская хореографическая школа.

По казачьей традиции открылся форум с благословения. Пастырское слово от лица владыки передал отец Александр (Кузнецов). Ну, а первым номером прозвучал казачий гимн Орловской области.
Михаил Потуроев, атаман Орловского отделения казачьего общества ВКО ЦКВ: «В Орловской области более 1000 казаков, которые вошли в государственный реестр и приняли на себя обязательства по несению государственной или иной службы. Занимаются и правоохранительной деятельности, и взаимодействуют с МЧС, и развивают традиционную культуру, участвуют в создании казачьих кадетских классов».

Воспитанники этих кадетских классов, а также патриотических клубов и молодежных организаций и стали участниками форума. Всего 16 муниципальных образований из разных районов области представили свои творческие номера и рассказали о том, как чтят и сохраняют казачьи традиции, и чем занимаются.
Иван Цуканов, вице-старший урядник Орловской кадетской школы «Казачата России»: «Занимаемся огневой и строевой подготовкой, также у нас есть полевые выходы, где мы учимся выживанию - разводим костры, ставим палатки и тому подобное».

Представители власти поблагодарили воспитанников и их наставников за участие в форуме и за сохранение славных казачьих традиций, в основе которых патриотизм и любовь к Родине.
Вадим Соколов, первый заместитель губернатора Орловской области: «Казачество, в основе которого всегда была и остается любовь к Отечеству преданное служение ему, и, безусловно, почитание и следование вере православной, является тем стержнем и корнем, который питает современное российское общество».

Перед началом мероприятия в фойе школы представили фотовыставку, посвященную истории казачества, а также выставку декоративно-прикладного творчества и оружия.

Андрей Левин со своими воспитанниками делает оловянных солдатиков. Сюда принес фигурки казаков разных времен. Учит ребят не только технологии, но и истории.
Андрей Левин, преподаватель Сабуровской общеобразовательной школы Орловского района: «Раскрашивая костюмы, дети учатся разбираться в военной форме, в различных казачьих войсках. У меня представлены фигурки казаков времен войны 1812 года, в частности атаман Платов, времен покорения Кавказа, времен Великой Отечественной войны, и, естественно, черкасы».

Потомственная казачка Елена Гальперина подготовила выставку работ в технике выжигания и росписи по дереву по православным и казачьим мотивам. Елена не только сохраняет народные промыслы, но и не пропускает ни одного казачьего слета и очень гордится своими корнями.
Елена Гальперина, потомственная казачка: «Волгоград, Астрахань, Северный Кавказ - у нас казаки в роду. Старенький прадедушка - Николай Мартинянович, он был капитаном, ходил от Астрахани до Нижнего Новгорода на пароходе, жена у него - казачка. И у нас все были казаки».

Это уже второй казачий форум в Орловской области и число участников в этом году значительно выросло по сравнению с предыдущим. Впрочем, казаки всегда брали не количеством, а качеством. Эту прослойку общества всегда отличали особая крепость духа, отвага и достоинство.




Татьяна Тимохина
30 сентября 2019 года

 


На главную страницу
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта