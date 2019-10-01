Новости версия для печати Орловскими росгвардейцами был выявлен и пресечен пожар в школе Силовики первыми прибыли на сигнал тревоги.



Сегодня на пульт вневедомственной охраны поступил сигнал «тревога» из средней общеобразовательной школы №37 города Орла. Как оказалось, из-за возгорания электрической проводки возникла угроза задымления первого этажа. Спустя три минуты два экипажа росгвардейцев прибыли на место происшествия.



Открыв электрический щиток, силовики увидели пламя, поднимающееся вверх по кабельной шахте. Вызвав на помощь спасателей, правоохранители приступили к тушению пожара и эвакуации учащихся. Около двухсот школьников росгвардейцы вывели на прилегающую к школе территорию. Совместно с сотрудниками ГУ МЧС по Орловской области остаточные очаги возгорания в настоящее время ликвидированы, пострадавших нет.





Анастасия Дорохова

30 сентября 2019 года







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