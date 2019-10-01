Новости версия для печати 1 октября вступают в силу поправки в противопожарное законодательство Они, в частности, запрещают использование открытого огня на балконах и лоджиях. В средствах массовой информации его уже окрестили «Законом о запрете курения на балконах». Где правда, а где неверная интерпретация? Иван Суверин решил внести ясность.



Неразбериха возникла из-за путаницы в формулировках, ведь у пожарных принято различать открытый огонь и малокалорийные источники горения. В итоге новость о запрете на курение взбудоражила всех любителей подымить на балконе. А между тем, речь в новой норме идет лишь о последствиях неосторожности при курении. Именно по этой причине в России происходит 60% пожаров на балконах.

Андрей Миронов, сотрудник пресс-центра ГУ МЧС России по Орловской области: «Согласно статистике, в 2019 году с начал года уже произошло 1823 пожара на балконах и лоджиях. С 1 октября пострадавшим будет легче взыскивать с виновных за ущерб, причиненный при неосторожном обращении с огнем. Постановление не запрещает курить на балконе, но необходимо помнить об ответственности перед законом».

Необходимость изменений пожарных норм прокомментировали и в главном надзорном ведомстве МЧС. Для многих курильщиков до сих пор в порядке вещей отправить щелчком с балкона горящий окурок. Доля вероятности, что волей ветра и случая он угодит к соседям, весьма велика. Развитие событий зависит от наличия на нижних балконах горючих материалов. Во всяком случае, в Орле пожары от шальных окурков вспыхивали не раз.

Ринат Еникеев, директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России: «Цель - формирование культуры безопасности и культуры потребления табака. Не только неосторожное обращение при курении ведет к пожарам, но и жарка шашлыков».

Большинству здравомыслящих людей растопить мангал на балконе или, хуже того, в помещении, покажется дикостью, но для орловских пожарных такие вызовы давно перестали быть экзотикой.









Иван Суверин

30 сентября 2019 года







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