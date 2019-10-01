Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


вторник
1.10.2019
5:34:38
Новости
ВСЕ НОВОСТИ
ВИДЕО

Программа передач
Телеканал "РОССИЯ"
Телеканал "РОССИЯ24"
"Радио России. ОРЁЛ"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Аграрный вопрос
От первого лица
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
Всё в дом
Мобильный репортёр
Кавказский дневник
Провинциалы
Пьедестал
Из архива ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Слово о вечном
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Летопись войны

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив

Орловщина
ВЫБОРЫ 2019
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Тургенев. Live
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует
Новости версия для печати

1 октября вступают в силу поправки в противопожарное законодательство

Они, в частности, запрещают использование открытого огня на балконах и лоджиях. В средствах массовой информации его уже окрестили «Законом о запрете курения на балконах». Где правда, а где неверная интерпретация? Иван Суверин решил внести ясность.

Неразбериха возникла из-за путаницы в формулировках, ведь у пожарных принято различать открытый огонь и малокалорийные источники горения. В итоге новость о запрете на курение взбудоражила всех любителей подымить на балконе. А между тем, речь в новой норме идет лишь о последствиях неосторожности при курении. Именно по этой причине в России происходит 60% пожаров на балконах.
Андрей Миронов, сотрудник пресс-центра ГУ МЧС России по Орловской области: «Согласно статистике, в 2019 году с начал года уже произошло 1823 пожара на балконах и лоджиях. С 1 октября пострадавшим будет легче взыскивать с виновных за ущерб, причиненный при неосторожном обращении с огнем. Постановление не запрещает курить на балконе, но необходимо помнить об ответственности перед законом».

Необходимость изменений пожарных норм прокомментировали и в главном надзорном ведомстве МЧС. Для многих курильщиков до сих пор в порядке вещей отправить щелчком с балкона горящий окурок. Доля вероятности, что волей ветра и случая он угодит к соседям, весьма велика. Развитие событий зависит от наличия на нижних балконах горючих материалов. Во всяком случае, в Орле пожары от шальных окурков вспыхивали не раз.
Ринат Еникеев, директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России: «Цель - формирование культуры безопасности и культуры потребления табака. Не только неосторожное обращение при курении ведет к пожарам, но и жарка шашлыков».

Большинству здравомыслящих людей растопить мангал на балконе или, хуже того, в помещении, покажется дикостью, но для орловских пожарных такие вызовы давно перестали быть экзотикой.




Иван Суверин
30 сентября 2019 года

 


На главную страницу
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта