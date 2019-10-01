Новости версия для печати Сегодня первые поздравления с профессиональным праздником получили орловские учителя Торжество прошло в стенах аграрного университета, оно собрало лучших представителей профессии со всего региона.



Учителя школ и дошкольные педагоги, преподаватели техникумов и сотрудники домов культуры и творчества - заслуженные награды за многолетний труд получили больше полусотни сотрудников образовательных учреждений. К героям торжества обратились и первые лица области.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Стабильно высокими результатами на протяжении последних лет остаются результаты ЕГЭ. Система образования области в целом получает очень высокие оценки федерального центра, чем мы очень гордимся. И понимаем, что это результат кропотливой вашей работы». Леонид Музалевский, председатель Орловского облсовета: «Когда комиссия решает, кого же избрать лучшим учителем или воспитателем, это настолько сложная задача, потому что вы все талантливы».





Антон Киселёв

30 сентября 2019 года







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