Сегодня – Международный день пожилых людей

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вторник
1.10.2019
15:22:13
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Сегодня – Международный день пожилых людейПервоначально этот день получил название «Международный день престарелых», но в русском варианте он называется «Международный день пожилых людей».
История возникновения праздника связана с 45-й сессией Генассамблеи ООН (Резолюция № A/RES/45/106 от 14 декабря 1990 года). В этом документе отмечено уменьшение целевых взносов в Фонд проблем старения Организации Объединенных Наций, а также уделено особое внимание увеличению среднего возраста населения Земли, в связи с чем, отмечен потенциал, которым владеет пожилое население применительно к общим процессам развития.
Главной целью праздника остается поощрение пожилых людей. В разных странах этот праздник носит различные названия. В США, например, это National Grandparents Day, что в переводе значит « День бабушек и дедушек». В Китае - «Праздник двойной девятки», а в Японии - «День уважения к престарелым». Но название праздника не меняет его сути – во всех странах отдают дань почтения пожилым людям.
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