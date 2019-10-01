Пенсионный Фонд: мошенничество с материнским капиталом грозит серьезной ответственностью

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вторник
1.10.2019
15:22:07
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Пенсионный Фонд: мошенничество с материнским капиталом грозит серьезной ответственностьюПопытки обналичить сертификат могут стать основанием для уголовного дела.
Любое предложение получить эту государственную поддержку деньгами – противозаконно. Соглашаясь на махинации, владельцы сертификатов могут в лучшем случае потерять часть денег. А в худшем – вообще лишиться права на материнский капитал. И в любом случае владелец сертификата становится соучастником преступления, а это уже повод для разбирательства со стороны следственных органов.
По закону владелец сертификата может направить средства на улучшение жилищных условий, на образование любого ребенка в семье, формирование накопительной пенсии матери, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов и получение ежемесячной выплаты для семей с низким доходом.
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