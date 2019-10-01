В Орловской области стартует осенний призыв

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вторник
1.10.2019
15:22:01
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В Орловской области стартует осенний призывРяды вооруженных сил должны пополнить 600 новобранцев.
Комиссии приступают к работе во всех муниципальных образованиях области. Сегодня реализацию призывной кампании обсудят в военном комиссариате Орла.
Помимо изменений в законе, имеется ряд проблем, которые будет необходимо решить. К примеру, значительное количество призывников, которых не удается оповестить о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу. На сегодняшний день это количество превышает 300 человек. В этой связи руководством области поручено главам администраций муниципальных образований как председателям призывных комиссий взять под личный контроль розыск граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу.
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