Новости версия для печати В Орловской области стартует осенний призыв Ряды вооруженных сил должны пополнить 600 новобранцев.



Комиссии приступают к работе во всех муниципальных образованиях области. Сегодня реализацию призывной кампании обсудят в военном комиссариате Орла.



Помимо изменений в законе, имеется ряд проблем, которые будет необходимо решить. К примеру, значительное количество призывников, которых не удается оповестить о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу. На сегодняшний день это количество превышает 300 человек. В этой связи руководством области поручено главам администраций муниципальных образований как председателям призывных комиссий взять под личный контроль розыск граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу.





Мария Семак

1 октября 2019 года







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