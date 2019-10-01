Новости версия для печати Орловский облэконадзор хочет привлечь в регион черного аиста В октябре в двух районах Орловщины будут установлены искусственные гнездовые платформы.



Как сообщает информационный портал Орловской области, черный аист чаще всего регистрируется в гнездовое время на территории Шаблыкинского и Дмитровского районов. Именно в этих местах и планируется установить искусственные гнездовые платформы. К этой деятельности будут привлечены промышленные альпинисты. Искусственные гнездовые платформы устанавливаются только на старовозрастных деревьях, (предпочтение отдается соснам), в глухих и малопосещаемых людьми участках леса. При этом участок лесного массива, где установят платформы, должен располагаться не дальше 10 км от ближайших болот, иных водоемов. Следует отметить, что черный аист избегает соседства с человеком.



Гнездовое дерево должно быть прочным, не ниже 10 метров, должно иметь хороший подлет. Это связано с внушительным размером птицы, размах крыльев которой достигает 1,5-2 м. Гнездо аист обычно использует несколько лет.



Искусственная гнездовая платформа изготавливается из брусьев и досок. В качестве крепежного материала используется прочная проволока. После сборки платформы по ее краям укладывается бортик из веток или сухого камыша – это своего рода затравка для птицы.





Анастасия Дорохова

1 октября 2019 года







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