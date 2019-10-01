За прошедшие сутки в Орловской области зарегистрировано 18 ДТП

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вторник
1.10.2019
15:21:55
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За прошедшие сутки в Орловской области зарегистрировано 18 ДТПСреди них 3 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы.
30 сентября в 09:15 водитель, управляя автобусом «Паз», следовал по ул. Комсомольской и в районе д.176 по ул. Комсомольской при начале движения произошло падение пассажира – 76-летней женщины. В результате ДТП женщина получила телесные повреждения, с места ДТП доставлена в больницу им. Семашко, после осмотра назначено амбулаторное лечение.
30 сентября в 11:20 водитель 1946 г.р., управляя автомобилем «Фиат», двигался по автодороге Орел-Тамбов, на 117 км при осуществлении обгона выехал на встречную сторону дороги, где допустил столкновение с автомобилем «Лада Калина». В результате ДТП пассажир автомобиля «Фиат» получила травмы.
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