Приставы: родительский долг нужно выполнять

|
вторник
1.10.2019
15:21:25
|
|
Приставы: родительский долг нужно выполнятьЗа текущий год в ведомстве окончили почти 2700 исполнительных производств по взысканию алиментов.
По отношению к должникам применяются самые различные санкции. Одна из действенных мер - арест имущества. Так, бытовой и компьютерной техники лишились 951 человек. Ограничивают безответственных родителей и в праве пользоваться личным транспортом, а это почти 99% от общего числа неплательщиков. В случае, когда невозможно установить местонахождение гражданина, не желающего исполнять обязательства перед своими детьми, судебный пристав объявляет родителя в розыск. Так, за 8 месяцев 2019 года было заведено 834 розыскных дела.
Принимаемые УФССП России по Орловской области меры дают положительные результаты. По состоянию на 1 сентября 2019 года в остатке значится на 220 исполнительных производств меньше, чем на тот же период 2018 года.
|© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта