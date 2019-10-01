Новости версия для печати Приставы: родительский долг нужно выполнять За текущий год в ведомстве окончили почти 2700 исполнительных производств по взысканию алиментов.



По отношению к должникам применяются самые различные санкции. Одна из действенных мер - арест имущества. Так, бытовой и компьютерной техники лишились 951 человек. Ограничивают безответственных родителей и в праве пользоваться личным транспортом, а это почти 99% от общего числа неплательщиков. В случае, когда невозможно установить местонахождение гражданина, не желающего исполнять обязательства перед своими детьми, судебный пристав объявляет родителя в розыск. Так, за 8 месяцев 2019 года было заведено 834 розыскных дела.



Принимаемые УФССП России по Орловской области меры дают положительные результаты. По состоянию на 1 сентября 2019 года в остатке значится на 220 исполнительных производств меньше, чем на тот же период 2018 года.





Мария Семак

1 октября 2019 года







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