Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».



- Пропал без вести в октябре 43-го... Еще одним безымянным солдатом стало меньше, благодаря поисковикам.



- Соседей «вывели из-под огня»: сегодня вступают в силу поправки в противопожарное законодательство. Какая ответственность теперь грозит за курение на лоджии или балконе?



- По плану - 600 новобранцев: сегодня стартует осенняя призывная кампания.



- Сегодня - День пожилого человека. Расскажем, как отметят дату в Орле.



- Из Стамбула с победой: орловские каратисты пополнили коллекцию наград золотом, серебром и бронзовыми медалями.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК





Вести-Орёл

1 октября 2019 года







На главную страницу





