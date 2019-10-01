Новости версия для печати Накануне вечером авария на Тургеневском мосту Орла спровоцировала многокилометровую пробку Последствия ДТП, случившегося накануне на Тургеневском мосту, мог ощутить на себе каждый, кто добирался в вечерний час-пик личным или общественным транспортом из Советского района в Заводской. Авария перекрыла одну из полос для движения.



Ни проблесковые маячки, ни сирены не помогают - экипаж ДПС с трудом пробирается к месту происшествия сквозь автомобильную пробку. Характер аварии инспекторам хорошо знаком. Это типичный «паровозик».

Анастасия Кокорина, старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по г. Орлу: «Водитель «Лады Гранта» двигался по Тургеневскому мосту в направлении 1-й Посадской, не выдержал безопасную дистанцию, допустил столкновение с транспортным средством «Ауди А6», с последующим столкновение «Ауди А6» с автомобилем «Фольксваген». В результате ДТП за медицинской помощью никто не обратился».

И это притом что сам правонарушитель сообщил дознавателю о травмированной пассажирке. Но, видимо, девушка решила не усугублять последствия ДТП для своего спутника, и место происшествия покинула не в карете скорой помощи, а в машине своих приятелей. Рискованный шаг, по словам инспекторов, но, как говорится, «хозяин – барин». Комментировать обстоятельства ДТП никто из участников не захотел.



Из беседы водителей «Ауди» и «Фольксвагена» с инспекторами стало ясно: обе иномарки в момент ДТП стояли.



Такие аварии, говорят в ГИБДД, характерны для плотного автомобильного потока. Внимание водителей подчас притупляется от монотонной езды, а нередко этому способствуют гаджеты, к которым автомобилисты прибегают, чтобы скоротать время в пробках.









Иван Суверин

1 октября 2019 года







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