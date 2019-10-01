Новости версия для печати Первый приём в статусе депутата Госдумы от Орловской области провела сегодня Ольга Пилипенко На встречу пришли жители областного центра.



В центре внимания - социальные вопросы. В частности многодетная мама просила оказать содействие в ремонте или переселении из ветхого жилья, которое не признают аварийным. Ольга Пилипенко взяла вопрос на контроль. По ее словам, последуют обращения в соответствующие инстанции.

Ольга Пилипенко депутат Государственной Думы ФС РФ: «Помощь должна оказываться, и люди должны понимать, в каком правовом, нормативном поле эта помощь лежит. Главная задача - не оставить человека со своей проблемой, никому ненужным, а попытаться сделать всё, что зависит, для того, чтобы решить проблему».

Такие встречи с депутатом Госдумы будут проводиться регулярно, в последнюю неделю каждого месяца. Планируются приёмы граждан не только в Орле, но и в районах области по коллективным и личным обращениям.





Надежда Невматулина

1 октября 2019 года







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