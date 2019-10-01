Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Гаджет в руке или невнимательность за рулем? Тройное ДТП стало причиной вечерней пробки в центре Орла. Мы выясняли причины на месте.



- Новый руководитель муниципального ТТП сегодня был представлен в мэрии. Кто возглавил предприятие?



- Добро пожаловаться! Сегодня депутат Госдумы Ольга Пилипенко провела первый прием граждан.



- Что октябрь нам готовит? Можно или нет «дымить» на балконе? Наш корреспондент задал этот вопрос сотрудникам чрезвычайного ведомства.

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Вести-Орёл

1 октября 2019 года







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