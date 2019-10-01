Новости версия для печати Здоровое сердце – ключ к долгой жизни 29 сентября во всём мире отметили День сердца. Традиционно в этот праздник проводятся различные акции, побуждающие население планеты более внимательно относиться к деятельности сердечнососудистой системы. Редакция Орловского информбюро встретилась с руководителем Территориального Фонда обязательного медицинского страхования Орловской области Романом Федяковым, чтобы выяснить, какие возможности предоставляет жителям региона медицина в плане сбережения и контроля функционирования сердца и сосудов.



Роман Петрович, здравствуйте. И сразу давайте определимся – кто отвечает за то, чтобы наши сердца бились ровно и размеренно?



Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: Только мы сами. Принудить, заставить, уговорить нас беречь себя ни один врач не в силах. Мы сами творцы своего здоровья. Поэтому первое, что мы можем сделать для своей сердечнососудистой системы – разгрузить её, дать отдых.



Каким образом?



Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: На словах просто, на деле – довольно сложно. Вот 4 фактора, которые влияют на состояние сердечнососудистой системы: стрессы, питание, движение, наличие вредных привычек. Поработайте над каждым из этих пунктов – и состояние сердца не будет вызывать вопросов.



С вредными привычками всё ясно, от них следует отказываться. А что рекомендуют врачи по поводу питания и движения?



Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: Да ничего нового. Едим меньше, двигаемся больше! Есть, конечно, несколько хитростей, которые позволяют договориться с собой и перебороть желание оставить свой образ жизни на том же уровне. Понятно, что вот так просто от солёного, жирного и жареного человек не в состоянии отказаться. Но мы можем снизить потребление соли (а это необходимо для сосудов) вот каким образом: вместо обычной соли приобретаем специальную соль с травами. Пища при этом оказывается богатой на вкус, но на деле выходит менее солёной. Главное перетерпеть пару недель, а потом привычно «нормальная» еда будет казаться нам пересоленной. Ещё очень эффективно пользоваться тарелками меньших размеров. Такой приём и правда помогает сбавить объёмы потребления. Ну и от неконтролируемых перекусов, особенно совмещённых с просмотром ТВ или пользованием гаджетами следует отказаться совсем.



А двигаться мы должны много. Устроить себе раз в неделю день свободы от автомобиля, к примеру, вполне доступный «фитнес». Главное, не планировать на этот день многочисленных перемещений. Если пользуетесь общественным транспортом, оставляйте 2-3 остановки для пешего хода. Лучше всего делать это по утрам, поскольку вечером утомлённый организм пойдёт на всё, чтобы добраться до дома быстрее. Ну и главное, встать на полчаса раньше, чтобы сделать зарядку – это нормально. Это не значит, что вы отнимаете у себя минуты сна, это значит, что вы дарите себе годы жизни. Ну и напомню об универсальных видах спорта, которые практически не имеют возрастных ограничений: быстрая ходьба, велосипед, лыжи. 2-3 часа таких нагрузок в неделю дарят здоровье и делают фигуру заметно привлекательнее.



Ну, а бич XXI века – стресс – как бороться с ним?



Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: Да всё не так страшно! Есть такая простая формула: если мы не можем повлиять на ситуацию, то нечего и переживать. А если стресс копился годами, нужно постепенно разгружать организм – особенно хорошо в этом помогает плаванье. 45 минут в бассейне прекрасно обнуляют эмоции. Ну и любая физическая нагрузка – не рабочая, не на огороде, а именно для себя – помогает стряхнуть напряжение.



Кстати, кофе, никотин и алкоголь на самом деле не расслабляют, а напрягают нервную систему. Всё-таки это – яды. Так что стресс они только усугубляют. А вот свежий воздух, новые впечатления, приятные эмоции – это всё помогает бороться с усталостью и внутренним раздраем. Если же чувствуете, что не справляетесь сами, обратитесь к врачу, он гарантировано поможет. А заодно установит, если ли проблемы в работе сердечнососудистой системы.



Это ведь довольно непросто – найти время и желание для похода к врачу с профилактической целью?



Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: Верно. Но для того и введена программа диспансеризации и профилактических осмотров. Мы делаем всё для того, чтобы граждане следили за собой. Пройти осмотр раз в год, получить сведения о своих проблемах и рекомендации по их устранению, да ещё и абсолютно бесплатно – по полису ОМС – это же прекрасная возможность, ею надо пользоваться. Тем более, что эти обследования в настоящее время организованы в поликлиниках в вечернее время и по субботам.



А кроме диспансеризации и профосмотров где ещё мы можем узнать о своём организме чуть больше?



Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: В центрах здоровья. В Орле они расположены в детской поликлинике №1, в поликлинике №3 и в Областной клинической больнице. В центрах проводят довольно информативные исследования и по их результатам при необходимости переадресовывают к профильным специалистам. Лучше всего записаться предварительно по телефону, чтобы избежать ожидания (и очередного стресса!). Всё мероприятие не займёт и двух часов. Зато, возможно, поможет упредить развитие серьёзного заболевания.



И, подводя итог беседы, давайте кратко опишем формулу здорового сердца!



Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: Внимание, движение, душевный комфорт. Берегите себя и своих близких, давайте организму умеренную физическую нагрузку и не принимайте всё близко к сердцу!





Орловское Информбюро

1 октября 2019 года







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