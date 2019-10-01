Новости версия для печати Трамвайно-троллейбусное предприятие Орла возглавил Юрий Гордюшин Нового генерального директора представили сегодня на планерке в мэрии.



Юрий Викторович Гордюшин родился 9 августа 1971 года. Окончил Московский институт приборостроения по специальности «Технология машиностроения».



С 1994 по 2002 годы работал на предприятии «Электротранс» в должности слесаря-электрика, мастера троллейбусного депо, инженера ПТО троллейбусного депо.



Последние 15 лет трудится в МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие». Сначала он занимал должность старшего инженера ПТО, затем — заместителя технического директора, в 2016 году был повышен до технического директора сообщает сайт городской администрации Орла.



К своим обязанностям Юрий Гордюшин официально приступил с сегодняшнего дня. После отставки прежнего руководителя МУП «ТТП» Александра Коровина в августе этого года Юрий Гордюшин был исполняющим обязанности директора.





Орловское Информбюро

1 октября 2019 года







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