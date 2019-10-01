Новости версия для печати Мэрия: отопительный сезон в Орле начат без серьезных срывов Детские сады, школы, учреждения культуры - уже с теплом, не отстает и жилой сектор.



Как заявил начальник управления городского хозяйства и транспорта Евгений Гришин, сегодня в течение дня отопление поступит во все дома города, за исключением двух. В домах № 38 и № 40 по улице Металлургов идут восстановительные работы. На завершение всех работ по этим адресам отвели максимум два дня.



На особом контроле должны быть все обращения граждан по подаче тепла - отметил глава администрации города Александр Муромский. А мэр города Василий Новиков считает необходимым всем ответственным выезжать на место и контролировать ситуацию вместе с представителями управляющих компаний.



Кроме того, руководство города дало задание провести работу с управляющими компаниями, с тем, чтобы те в оперативном режиме информировали жителей о сроках подачи теплоносителя в каждом доме.





Оксана Гранн

1 октября 2019 года







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