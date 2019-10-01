Новости версия для печати В 2020 году нас вновь посчитают Сегодня по всей стране, в том числе и в Орловской области, дан старт к подготовке к Всероссийской переписи населения. Она будет проходить с 1 по 30 октября 2020 года.



Как отметили на пресс-конференции, которая прошла сегодня в территориальной службе госстатистики, перепись населения будет проходить по-новому - с использованием цифровых технологий. Многие смогут заполнить электронный переписной лист самостоятельно через портал Госуслуг. Росстат уже отработал новый формат сбора сведений в ходе пробной переписи 2018 года.

Тамара Устинова, руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Орловской области: «Если люди не прошли перепись на портале Госуслуг, то будут опрашивать переписчики, но они будут заносить эту информацию не на бумажные машиночитаемые бланки, а на планшет. Как резервный вариант могут использоваться и бумажные носители, но это в тех случаях, когда человек категорически против того, чтобы информация была занесена в электронном виде, и чтобы он видел, что записывает переписчик. Но мы надеемся, что таких будет минимум, а возможно и не будет».





Татьяна Тимохина

1 октября 2019 года







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