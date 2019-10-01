Новости версия для печати В Орле стартовала осенняя призывная кампания В этом году есть нововведения.



В стартующем призыве есть новации. Они касаются и нашего города. Теперь работает только один пункт на все четыре района Орла. Сделано это для удобства - место комфортное и вместительное. А вот работа комиссии проходит стандартно, без изменений.

Андрей Бояров, начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Орловской области: «Армии бояться не нужно, армия изменилась, изменилась кардинально. Ребята занимаются в армии боевой подготовкой, боевой учебой. Хозяйственная работа возложена на других людей. Улучшилось питание, улучшилась дисциплина. Армия ждет орловских призывников».

Возглавил городскую призывную комиссию Александр Муромский. Он отметил, что всего вызову подлежат 1556 молодых орловцев в возрасте от 18 лет до 27.

Александр Муромский , глава администрации г.Орла: «Задание на осенний призыв - 168 человек. Я хочу поздравить всех с началом осеннего призыва. Уверен, что все службы отработают на высоком уровне. А призывникам от имени администрации города Орла хочу пожелать удачи, успешной службы, крепкого здоровья».

Все будущие солдаты проходят тщательный медосмотр. За врачебной комиссией пристально наблюдает Совет солдатских матерей. Они даже издали специальную книгу, чтобы врачам не надо было напоминать о том, как малейший недочет в осмотре может сильно повлиять на службу солдата.

Валентина Старовойтова, председатель Орловской региональной общественной организации «Совет солдатских матерей»: «Когда мы провожаем ребят, или я приезжаю в армии, беседую с военнослужащими - спрашиваю: «Для чего ты пришел в армию». Все говорят: «За военным билетом или отдать долг Родине». Да, долг Родине надо отдавать, это правильно. Но самое главное - они идут туда трудиться, зарабатывать хорошую характеристику».

Массовые отправки новобранцев к месту службы начнутся в последние недели призывной кампании. Она продлится три месяца - до конца декабря.









Всеволод Трифонов

1 октября 2019 года







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