Новости версия для печати ОНФ: новая транспортная схема Орла требует доработки Эксперты регионального отделения Общероссийского Народного фронта направили в правительство Орловской области поправки в проект схемы транспортного обслуживания.



Общественники предложили властям дополнительно изучить транспортные потоки, а также проанализировать инфраструктуру и наличие единиц транспорта. Особое опасение в ОНФ вызвало отсутствие так называемых «сквозных маршрутов» через весь город. Вместо этого специалисты, которые разрабатывали проект новой схемы, предлагают четыре пересадочных узла.



Кроме того, как отметили общественники, сейчас в Орле нет разворотных колец в тех местах, где должны быть транспортные узлы. Напомним, до 17 октября схема находится на стадии общественного обсуждения. Собрав и переработав все правки, предложения и пожелания, власти проведут публичные слушания. Предварительно они запланированы на конец года.





Надежда Невматулина

1 октября 2019 года







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