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У большинства орловских коммуникаций срок эксплуатации либо закончился, либо близок к этому

Сегодня в администрации Орловской области еще раз обозначили возможные «узкие места» отопительного сезона. Были также выслушаны замечания руководителя Приокского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Каждый отопительный сезон это как проверка на профессионализм для регионального и муниципального руководства. За любые огрехи в конечном итоге население спрашивает с власти. Для Орловской области прошлый осенне-зимний период прошел без серьезных срывов, в штатном режиме. Этот стартовал тоже в целом организованно.
Григорий Шайкин, замруководителя департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области: «Имеются недостатки, мы отрабатываем эти вопросы. Хотелось бы, чтобы более качественно отрабатывались вопросы подачи тепла не по домам, а по отдельным квартирам и стоякам».

Хотя паспорта готовности получили все теплоснабжающие предприятия региона, на старте к некоторым были замечания. Сейчас Приокское управление Ростехнадзора проверяет, насколько качественно их устранили. На всё отведено две недели.
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «По завершении всех проверочных мероприятий необходимо все документы подготовить и соответственно выполнить все мероприятия, чтобы область со стопроцентной готовностью подошла к отопительному периоду и получила все документы».

Руководитель проверяющего федерального ведомства представил результаты проверки. Он отметил, что в целом регион готов к прохождению отопительного периода. Но есть проблема, которая требует системного и безотлагательного решения.
Василий Челенко, руководитель Приокского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору: «Замена тепловых сетей, которые отработали нормативный срок службы, потому что в виду того кризиса, который был в стране, этой проблемой не занимались, а тепловые сети находятся в земле, имеют нормативный срок службы 20 лет».

У большинства тепловых коммуникаций срок службы либо закончился, либо близок к этому. По решению проблемы разработана программа, и если она выполняется, у Ростеха претензий не будет. Особое внимание в ходе встречи также уделили теме безопасности населения во время отопительного сезона.




Оксана Гранн
1 октября 2019 года

 


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