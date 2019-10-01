Новости версия для печати Сегодня в России стартовала двухдневная штабная тренировка по гражданской обороне Орловский аэродром на несколько часов превратился в демонстрационную базу МЧС. Готовы ли спасатели к внештатным ситуациям?



На летном поле орловского аэропорта - все звенья региональной ГО, как говорили в старину, «людно, конно, оружно», - и техника, и инвентарь и материальная часть каждого из подразделений может стать предметом скрупулезной проверки.



Спасателями-универсалами на таких смотрах уже выступают не только штатные сотрудники МЧС. Так, например, аварийщики-газовики на месте ЧП готовы выйти далеко за пределы своих прямых обязанностей, в частности, могут оказать первую медицинскую помощь. А штатных медиков на этот раз проверили тщательнее обычного: состав укладок, годность препаратов, сохранность медикаментов.



Все большее значение при работе в очаге ЧС в последние годы отводятся тыловым службам. Они отвечают за продовольствие.



Впрочем, предстать на смотре «во всеоружии» удалось не каждому. Укомплектованность некоторых звеньев до сих пор вызывает вопросы.

Вадим Соколов, первый заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области: «Нами были отмечены некоторые замечания, которые абсолютно устранимы. Техника готова к применению. Региональная подсистема готова для выполнения задач, которые передней ставятся».

А вот фактов откровенного безразличия и разгильдяйства среди участников смотра, которые в прошлые годы встречались нередко, начальник регионального главка МЧС не обнаружил.

Александр Новиков, начальник ГУ МЧС России по Орловской области: «Мы видим, что у людей горят глаза, это говорит о том, что они готовились и переживают. Есть, конечно, рабочие вопросы где-то и по состоянию техники, где-то и по имуществу. Но те рабочие вопросы, которые возникали, я думаю, в ходе штабной тренировки, мы их отработаем, а затем подведем итоги».

Масштабные учения, приуроченные ко Дню ГО, в последние годы стали в МЧС доброй традицией. Кроме спасателей-профессионалов к ним, по возможности, привлекаются все приданные силы. Четкое понимание свой роли участниками каждого звена - один из результатов таких тренировок.









Иван Суверин

1 октября 2019 года







На главную страницу





