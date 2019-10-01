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Почти 20 населённых пунктов Залегощенского района живут без автобусного сообщения с районным и областным центрами

Весь сентябрь исключительно на такси и попутках в Залегощь ездят жители юго-западной части муниципалитета - полтысячи человек. Ещё столько же людей с запада района уже неделю не могут уехать в Орёл. Почему перевозчики отказываются от маршрутов.

Очередь к магазину в залегощенском селе Красном можно наблюдать систематически - два раза в неделю, по вторникам и пятницам, с половины десятого утра. Местные собираются в неё, чтобы купить свежих продуктов из райцентра.
Татьяна Подлужная, жительница с. Красное: «Можно до обеда простоять, потому что пока товар привезут, пока разгрузят, пока продавец найдет накладную на продукт».

А вдобавок ко всему машина опаздывает на полтора часа, и это уже в который раз. А всё потому, что водителям каждый рейс в село - как рулетка: доедут или нет - неизвестно, так сильно разбита дорога.
Дмитрий Фаринов, водитель: «Яма на яме. Все колеса квадратные после этой дороги».

Зато местному перевозчику, который ещё пару недель назад обслуживал жителей села Красное и близлежащих населённых пунктов, разбивать свою «ГАЗель» больше не приходится. Хотя маршрутка и была единственным сообщением пяти деревень с райцентром. Местные власти утверждают, что обслуживать маршрут перевозчик перестал в связи с окончанием срока муниципального контракта. При этом договорённость уже в ручном режиме продлевали с лета. На сентябрь в администрации района средств не хватило. Сейчас вопрос оперативно решается.
Александр Грачёв, замглавы администрации Залегощенского района: «Проводится работа по сбору документации для аукциона, будет проводиться сессия по утверждению лимитов, и через десять дней будем проводить аукцион».


Эта дорога и маршрутка, курсирующая по ней, имеют действительно жизненное значение для всех населенных пунктов, расположенных по пути следования. Но если ассортимент магазина в том же селе Красном хотя бы раз в неделю, но обновляется, то, например, Ольховец и вовсе оказался отрезанным от мира. Продукты жителям привозит раз в неделю автолавка, а фельдшер навещает населенный пункт не чаще пары раз в месяц.
Александра Журавлёва, жительница д.Ольховец: «Если назначают уколы, то назначают десять. Один сделают, а остальные пропадают».
Тамара Седякина, жительница д.Ольховец: «У нас ничего нет: магазин закрыт, медпункт закрыт, автобус отменили. Добираются люди кто как может, такси стоит тысячу рублей, чтобы доехать до Залегощи».

О проблеме знают и в областной администрации, и в следующем году её начнут решать капитально.
Алексей Васильев, зам. руководителя департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области: «Принято решение о ремонте в 2010 году половины участка автомобильной дороги, а оставшаяся часть будет приведена в нормативное состояние в рамках работ по содержанию автомобильных дорог».

Районная администрация предварительно уже достигла с перевозчиком договорённостей о продолжении обслуживания маршрута Залегощь - Ольховец. В ближайшие дни оно должно восстановиться.




Антон Киселёв
1 октября 2019 года

 


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