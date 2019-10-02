Новости версия для печати Орловская полиция усилила борьбу с незаконным распространением наркотических средств растительного происхождения Стартовал третий этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции.



Второй этап завершился 30 сентября, и за время его проведения было изъято из оборота свыше 12 килограммов наркотических средств – это мак, марихуана, героин, а так же синтетические вещества.



Полиция напоминает, что информацию о фактах распространения и потребления наркотиков, о содержании притонов, незаконном культивировании наркотикосодержащих растений можно сообщить по телефону доверия ведомства 41-38-56. Звонки принимают круглосуточно. Можно также обратиться в дежурные части территориальных органов регионального УМВД.





Мария Семак

2 октября 2019 года







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