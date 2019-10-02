Новости версия для печати В Орловской области в аварию попала фура, перевозившая свиней ДТП произошло на объездной автодороге. Водитель грузовика не пострадал, а вот животные уцелели не все.



Опрокидывание фуры случилось на выезде с дорожной развязки, соединяющей трассы М-2 и Орёл-Тамбов. По всей видимости, водитель грузовика не рассчитал скорость и траекторию поворота. В итоге автофургон рухнул на бок. Многим животным изрядно досталось: у кого-то свежие раны и кровоподтеки, кто-то волочит ногу, кто-то не может стоять. Еще более ощутимой встряска для животных оказалась потому, что в кузове их находилось достаточно много. Как сообщил водитель грузовика, он перевозил 180 голов скота.



Шофер фуры значительных повреждений не получил, скорая помощь на месте ДТП не понадобилось, а вот присутствие спасателей оказалось как нельзя более кстати. Необходимо было открыть задние ворота фуры и эвакуировать животных.



Переместить животных в новый загон на колесах для сотрудников агрохолдинга оказалось нетривиальной задачей. Испуганные свиньи усугубляли хаос, царивший в опрокинутой фуре. А вот одна свинка, оказавшись снаружи, напротив, вела себя на удивление смирно, и вместо того, чтобы дать деру, устроила лежбище в дорожном кювете и мирно дремала. Ущерб от происшествия животноводам еще предстоит подсчитать. Пожарных они заверили, что поднять грузовик на колеса смогут своими силами, спецтехника уже вызвана.





Иван Суверин

2 октября 2019 года







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